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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Агапова Ксения Фирсова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1818
Мать ребёнка: ?
д.Карачево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1819
Мать ребёнка: ?
д.Карачево Перемышльского уезда Калужской губ.