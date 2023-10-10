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Ересько Никита Емельянович

Место рождения

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ХН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Яресько Емельян Федорович

Мать: Яресько Агрипина Евдокимовна

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Кищенко Анна Никитична

Мать ребёнка: Ересько Лукерья Тихоновна

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
родилась летом 1909
Рождение ребёнка
1916

Сын: Ересько Григорий Никитович

Мать ребёнка: Ересько Лукерья Тихоновна

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Александра Никитична

Мать ребёнка: Ересько Лукерья Тихоновна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Ересько Иван Никитович

Мать ребёнка: Ересько Лукерья Тихоновна

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
25.03.1928

Дочь: Булахова Мария Никитична

Мать ребёнка: Ересько Лукерья Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ересько Лукерья Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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