Ересько Никита Емельянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Кищенко Анна Никитична
Мать ребёнка: Ересько Лукерья Тихоновна
родилась летом 1909
Рождение ребёнка
1916
Сын: Ересько Григорий Никитович
Мать ребёнка: Ересько Лукерья Тихоновна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Александра Никитична
Мать ребёнка: Ересько Лукерья Тихоновна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Ересько Лукерья Тихоновна
Рождение ребёнка
25.03.1928
Дочь: Булахова Мария Никитична
Мать ребёнка: Ересько Лукерья Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно