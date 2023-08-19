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Ересько Лукерья Тихоновна

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Место рождения

Спицевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ХН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Спицевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Кищенко Анна Никитична

Отец ребёнка: Ересько Никита Емельянович

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
родилась летом 1909
Рождение ребёнка
1916

Сын: Ересько Григорий Никитович

Отец ребёнка: Ересько Никита Емельянович

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Александра Никитична

Отец ребёнка: Ересько Никита Емельянович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Ересько Иван Никитович

Отец ребёнка: Ересько Никита Емельянович

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
25.03.1928

Дочь: Булахова Мария Никитична

Отец ребёнка: Ересько Никита Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ересько Никита Емельянович

Смерть
Неизвестно