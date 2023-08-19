Ересько Лукерья Тихоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Кищенко Анна Никитична
Отец ребёнка: Ересько Никита Емельянович
родилась летом 1909
Рождение ребёнка
1916
Сын: Ересько Григорий Никитович
Отец ребёнка: Ересько Никита Емельянович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Александра Никитична
Отец ребёнка: Ересько Никита Емельянович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Ересько Никита Емельянович
Рождение ребёнка
25.03.1928
Дочь: Булахова Мария Никитична
Отец ребёнка: Ересько Никита Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно