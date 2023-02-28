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Голубчиков Иван Николаев

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Голубчиков Николай Евсеев

Мать: Матрена Евстигнеева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
20.10.1861

Жена: Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.12.1864

Сын: Голубчиков Петр Иванов

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.03.1872

Дочь: Матрена Иванова

Мать ребёнка: Прасковья Иванова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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