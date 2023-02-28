Голубчиков Иван Николаев
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Голубчиков Николай Евсеев
Мать: Матрена Евстигнеева
Бракосочетание
20.10.1861
Жена: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
18.12.1864
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
24.03.1872
Дочь: Матрена Иванова
Мать ребёнка: Прасковья Иванова
Смерть
Неизвестно