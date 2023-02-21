Матрена Евстигнеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1833
Сын: Голубчиков Даниил Николаев
Отец ребёнка: Голубчиков Николай Евсеев
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Мария Николаева
Отец ребёнка: Голубчиков Николай Евсеев
Рождение ребёнка
08.06.1840
Дочь: Акулина Николаева
Отец ребёнка: Голубчиков Николай Евсеев
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Голубчиков Николай Евсеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно