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Матрена Евстигнеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1833

Сын: Голубчиков Даниил Николаев

Отец ребёнка: Голубчиков Николай Евсеев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Мария Николаева

Отец ребёнка: Голубчиков Николай Евсеев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.06.1840

Дочь: Акулина Николаева

Отец ребёнка: Голубчиков Николай Евсеев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Голубчиков Иван Николаев

Отец ребёнка: Голубчиков Николай Евсеев

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубчиков Николай Евсеев

Смерть
Неизвестно
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