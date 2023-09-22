Худяков Василий Даниилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Рождение ребёнка
1731
Сын: Худяков Леонтий Васильевич
Мать ребёнка: Худякова Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1733
Сын: Худяков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Худякова Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Худякова Настасья Васильевна
Мать ребёнка: Худякова Акилина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно