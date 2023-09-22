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Худяков Василий Даниилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Худяков Даниил Назарович

Мать: Худякова Матрёна Ильинична

Рождение ребёнка
1731

Сын: Худяков Леонтий Васильевич

Мать ребёнка: Худякова Акилина Васильевна

Рождение ребёнка
1733

Сын: Худяков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Худякова Акилина Васильевна

Рождение ребёнка
1734

Дочь: Худякова Настасья Васильевна

Мать ребёнка: Худякова Акилина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худякова Акилина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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