Худяков Даниил Назарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХудяков Даниил Назарович

Худяков Даниил Назарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Худяков Назар Харитонов

Мать: Худякова ... ...

Рождение ребёнка
1705

Сын: Худяков Василий Даниилович

Мать ребёнка: Худякова Матрёна Ильинична

Рождение ребёнка
1711

Дочь: Худякова Ульяна Данииловна

Мать ребёнка: Худякова Матрёна Ильинична

Рождение ребёнка
1713

Сын: Худяков Матвей Даниилович

Мать ребёнка: Худякова Матрёна Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Худякова Матрёна Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close