Худяков Даниил Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1675
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Худяков Назар Харитонов
Мать: Худякова ... ...
Рождение ребёнка
1705
Сын: Худяков Василий Даниилович
Мать ребёнка: Худякова Матрёна Ильинична
Рождение ребёнка
1711
Дочь: Худякова Ульяна Данииловна
Мать ребёнка: Худякова Матрёна Ильинична
Рождение ребёнка
1713
Сын: Худяков Матвей Даниилович
Мать ребёнка: Худякова Матрёна Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно