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Бужилов Василий Дмитриевич
Бужилов Василий Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1849
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Камило Дмитрий Бужилов
1801 г.р.
Мать
Кирана Цоева
1813 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец:
Камило Дмитрий Бужилов
Мать:
Кирана Цоева
Смерть
Неизвестно
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