Камило Дмитрий Бужилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камило Дмитрий Бужилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Бужилов Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Кирана Цоева

Рождение ребёнка
1848

Сын: Бужилов Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Кирана Цоева

Рождение ребёнка
1849

Сын: Бужилов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Кирана Цоева

Смерть
Неизвестно
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