Камило Дмитрий Бужилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Сын: Бужилов Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: Кирана Цоева
Рождение ребёнка
1848
Сын: Бужилов Степан Дмитриевич
Мать ребёнка: Кирана Цоева
Рождение ребёнка
1849
Сын: Бужилов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Кирана Цоева
Смерть
Неизвестно