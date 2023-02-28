Мамаев Никита Калининов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смерти29.10.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Мамаев Калинин Никифорович
Мать: Мамаева Матрона
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Мамаев Захар Никитин
Мать ребёнка: Мамаева Феодосия Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Ксения Никитина
Мать ребёнка: Мамаева Феодосия Никифоровна
Рождение ребёнка
18.05.1845
Дочь: Феодосия Никитина
Мать ребёнка: Мамаева Феодосия Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Мамаев Иван Никитин
Мать ребёнка: Мамаева Феодосия Никифоровна
Рождение ребёнка
08.08.1849
Мать ребёнка: Мамаева Феодосия Никифоровна
Рождение ребёнка
07.07.1851
Мать ребёнка: Мамаева Феодосия Никифоровна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Мамаев Данил Никитин
Мать ребёнка: Мамаева Феодосия Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.10.1857