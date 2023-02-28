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Мамаев Никита Калининов

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

29.10.1857

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Мамаев Калинин Никифорович

Мать: Мамаева Матрона

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Мамаев Захар Никитин

Мать ребёнка: Мамаева Феодосия Никифоровна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Ксения Никитина

Мать ребёнка: Мамаева Феодосия Никифоровна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.05.1845

Дочь: Феодосия Никитина

Мать ребёнка: Мамаева Феодосия Никифоровна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Мамаев Иван Никитин

Мать ребёнка: Мамаева Феодосия Никифоровна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.08.1849

Сын: Мамаев Андрей Никитин

Мать ребёнка: Мамаева Феодосия Никифоровна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.07.1851

Сын: Мамаев Гаврил Никитин

Мать ребёнка: Мамаева Феодосия Никифоровна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Мамаев Данил Никитин

Мать ребёнка: Мамаева Феодосия Никифоровна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамаева Феодосия Никифоровна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
29.10.1857
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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