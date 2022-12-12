Мамаева (?) Феодосия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смерти06.11.1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Мамаев Захар Никитин
Отец ребёнка: Мамаев Никита Калининов
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Ксения Никитина
Отец ребёнка: Мамаев Никита Калининов
Рождение ребёнка
18.05.1845
Дочь: Феодосия Никитина
Отец ребёнка: Мамаев Никита Калининов
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Мамаев Иван Никитин
Отец ребёнка: Мамаев Никита Калининов
Рождение ребёнка
08.08.1849
Отец ребёнка: Мамаев Никита Калининов
Рождение ребёнка
07.07.1851
Отец ребёнка: Мамаев Никита Калининов
Рождение ребёнка
1853
Сын: Мамаев Данил Никитин
Отец ребёнка: Мамаев Никита Калининов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.11.1862