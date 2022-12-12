Мамаева (?) Феодосия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (?) Феодосия Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

06.11.1862

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Мамаев Захар Никитин

Отец ребёнка: Мамаев Никита Калининов

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Ксения Никитина

Отец ребёнка: Мамаев Никита Калининов

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
18.05.1845

Дочь: Феодосия Никитина

Отец ребёнка: Мамаев Никита Калининов

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Мамаев Иван Никитин

Отец ребёнка: Мамаев Никита Калининов

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
08.08.1849

Сын: Мамаев Андрей Никитин

Отец ребёнка: Мамаев Никита Калининов

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
07.07.1851

Сын: Мамаев Гаврил Никитин

Отец ребёнка: Мамаев Никита Калининов

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Мамаев Данил Никитин

Отец ребёнка: Мамаев Никита Калининов

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Никита Калининов

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
06.11.1862
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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