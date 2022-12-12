Мамаева (?) Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиДо 1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Мамаев Калинин Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Мамаев Калинин Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Мамаев Калинин Никифорович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Агрипина Калинина
Отец ребёнка: Мамаев Калинин Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1839