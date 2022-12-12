Мамаева (?) Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (?) Матрона

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

До 1839

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Мамаев Ларион Калининов

Отец ребёнка: Мамаев Калинин Никифорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Мамаев Никита Калининов

Отец ребёнка: Мамаев Калинин Никифорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Мамаев Ермолай Калининов

Отец ребёнка: Мамаев Калинин Никифорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Агрипина Калинина

Отец ребёнка: Мамаев Калинин Никифорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Калинин Никифорович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1839
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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