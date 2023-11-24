(Кущеева) Мавра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1838
Рождение ребёнка
1843
Сын: Гузиев Алексей Евстафиевич (Евтихеевич)
Отец ребёнка: Гузиев Евстафий Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1857
Сын: Гузиев Андрей I Евстафиевич
Отец ребёнка: Гузиев Евстафий Иванович
Рождение ребёнка
03.07.1863
Сын: Гузиев Андрей Ii Евстафиевич (Евтихеевич)
Отец ребёнка: Гузиев Евстафий Иванович
Смерть
Неизвестно