(Кущеева) Мавра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кущеева) Мавра Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1838

Муж: Гузиев Евстафий Иванович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Гузиев Алексей Евстафиевич (Евтихеевич)

Отец ребёнка: Гузиев Евстафий Иванович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.10.1857

Сын: Гузиев Андрей I Евстафиевич

Отец ребёнка: Гузиев Евстафий Иванович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.07.1863

Сын: Гузиев Андрей Ii Евстафиевич (Евтихеевич)

Отец ребёнка: Гузиев Евстафий Иванович

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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