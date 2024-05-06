Гузиев Евстафий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
1838
Рождение ребёнка
1843
Сын: Гузиев Алексей Евстафиевич (Евтихеевич)
Мать ребёнка: (Кущеева) Мавра Григорьевна
Рождение ребёнка
01.10.1857
Сын: Гузиев Андрей I Евстафиевич
Мать ребёнка: (Кущеева) Мавра Григорьевна
Рождение ребёнка
03.07.1863
Сын: Гузиев Андрей Ii Евстафиевич (Евтихеевич)
Мать ребёнка: (Кущеева) Мавра Григорьевна
Смерть
Неизвестно