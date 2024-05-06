Гузиев Евстафий Иванович 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гузиев Евстафий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Гузиев Иван Кондратьевич

Мать: Гузиева Татьяна Романовна

Бракосочетание
1838

Жена: (Кущеева) Мавра Григорьевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Гузиев Алексей Евстафиевич (Евтихеевич)

Мать ребёнка: (Кущеева) Мавра Григорьевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.10.1857

Сын: Гузиев Андрей I Евстафиевич

Мать ребёнка: (Кущеева) Мавра Григорьевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.07.1863

Сын: Гузиев Андрей Ii Евстафиевич (Евтихеевич)

Мать ребёнка: (Кущеева) Мавра Григорьевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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