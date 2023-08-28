Комова Евдокия Романова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Комов Василий Иларионов
Рождение ребёнка
1893
Дочь: София Васильева
Отец ребёнка: Комов Василий Иларионов
Рождение ребёнка
13.01.1896
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Комов Василий Иларионов
Рождение ребёнка
23.06.1900
Дочь: Ольга Васильева
Отец ребёнка: Комов Василий Иларионов
Рождение ребёнка
09.02.1902
Сын: Комов Федор Васильев
Отец ребёнка: Комов Василий Иларионов
Рождение ребёнка
11.07.1903
Отец ребёнка: Комов Василий Иларионов
Рождение ребёнка
13.06.1905
Дочь: Ольга Васильева
Отец ребёнка: Комов Василий Иларионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно