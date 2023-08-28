Комова Евдокия Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комова Евдокия Романова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Комов Василий Иларионов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: София Васильева

Отец ребёнка: Комов Василий Иларионов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.01.1896

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Комов Василий Иларионов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.06.1900

Дочь: Ольга Васильева

Отец ребёнка: Комов Василий Иларионов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.02.1902

Сын: Комов Федор Васильев

Отец ребёнка: Комов Василий Иларионов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.07.1903

Сын: Комов Владимир Васильев

Отец ребёнка: Комов Василий Иларионов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
13.06.1905

Дочь: Ольга Васильева

Отец ребёнка: Комов Василий Иларионов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комов Василий Иларионов

Смерть
Неизвестно
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