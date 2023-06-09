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Кобельковъ Пудеевъ Макаръ

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1846

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Исаковъ Михаилъ

Мать: Кобелькова, Исакова Пелагея Васильева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1869

Дочь: Ѳекла

Мать ребёнка: Кобелькова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1874

Сын: Епифановъ Михаилъ

Мать ребёнка: Кобелькова Анна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Епифановъ Емельянъ

Мать ребёнка: Кобелькова Анна

Рождение ребёнка
06.02.1881

Сын: Кобельковъ Ѳеодоръ

Мать ребёнка: Кобелькова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1883

Сын: Кобельковъ Дмитрій

Мать ребёнка: Кобелькова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.08.1892

Сын: Исаковъ Андрей

Мать ребёнка: Кобелькова Анна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пудеевъ Иванъ

Мать ребёнка: Кобелькова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кобелькова Анна