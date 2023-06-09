Кобельковъ Пудеевъ Макаръ
Место рождения
Дата рождения1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Исаковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
20.09.1869
Дочь: Ѳекла
Мать ребёнка: Кобелькова Анна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Епифановъ Михаилъ
Мать ребёнка: Кобелькова Анна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Епифановъ Емельянъ
Мать ребёнка: Кобелькова Анна
Рождение ребёнка
06.02.1881
Сын: Кобельковъ Ѳеодоръ
Мать ребёнка: Кобелькова Анна
Рождение ребёнка
23.10.1883
Сын: Кобельковъ Дмитрій
Мать ребёнка: Кобелькова Анна
Рождение ребёнка
18.08.1892
Сын: Исаковъ Андрей
Мать ребёнка: Кобелькова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пудеевъ Иванъ
Мать ребёнка: Кобелькова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кобелькова Анна