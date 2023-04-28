Кобелькова (Туленкова) Анна
Место рождения
Дата рождения1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Туленковъ Матвѣй
Мать: Туленкова Агафья Иванова
Рождение ребёнка
20.09.1869
Дочь: Ѳекла
Отец ребёнка: Кобельковъ Пудеевъ Макаръ
Рождение ребёнка
1874
Сын: Епифановъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кобельковъ Пудеевъ Макаръ
Рождение ребёнка
1878
Сын: Епифановъ Емельянъ
Отец ребёнка: Кобельковъ Пудеевъ Макаръ
Рождение ребёнка
06.02.1881
Сын: Кобельковъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Кобельковъ Пудеевъ Макаръ
Рождение ребёнка
23.10.1883
Сын: Кобельковъ Дмитрій
Отец ребёнка: Кобельковъ Пудеевъ Макаръ
Рождение ребёнка
18.08.1892
Сын: Исаковъ Андрей
Отец ребёнка: Кобельковъ Пудеевъ Макаръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пудеевъ Иванъ
Отец ребёнка: Кобельковъ Пудеевъ Макаръ
Бракосочетание
Неизвестно