Кобелькова (Туленкова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелькова (Туленкова) Анна

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Туленковъ Матвѣй

Мать: Туленкова Агафья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1869

Дочь: Ѳекла

Отец ребёнка: Кобельковъ Пудеевъ Макаръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1874

Сын: Епифановъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кобельковъ Пудеевъ Макаръ

Рождение ребёнка
1878

Сын: Епифановъ Емельянъ

Отец ребёнка: Кобельковъ Пудеевъ Макаръ

Рождение ребёнка
06.02.1881

Сын: Кобельковъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Кобельковъ Пудеевъ Макаръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1883

Сын: Кобельковъ Дмитрій

Отец ребёнка: Кобельковъ Пудеевъ Макаръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.08.1892

Сын: Исаковъ Андрей

Отец ребёнка: Кобельковъ Пудеевъ Макаръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пудеевъ Иванъ

Отец ребёнка: Кобельковъ Пудеевъ Макаръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобельковъ Пудеевъ Макаръ

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