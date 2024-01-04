Лукьянова (Коняева) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова (Коняева) Анна Максимовна

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1675

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675

Отец: Коняев Максим Фетисов

Мать: Коняева Анна Марковна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1700

Муж: Лукьянов Лукьян Кузьмич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1702

Сын: Лукьянов Ефрем Лукьянович

Отец ребёнка: Лукьянов Лукьян Кузьмич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1710

Сын: Лукьянов Никифор Лукьянович

Отец ребёнка: Лукьянов Лукьян Кузьмич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1710
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Лукьянов Тимофей Лукьянович

Отец ребёнка: Лукьянов Лукьян Кузьмич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1716
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Лукьянов Василий Лукьянович

Отец ребёнка: Лукьянов Лукьян Кузьмич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1721
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Лукьяновна

Отец ребёнка: Лукьянов Лукьян Кузьмич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Лукьяновна

Отец ребёнка: Лукьянов Лукьян Кузьмич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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