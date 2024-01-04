Лукьянова (Коняева) Анна Максимовна
Место рождения
Дата рождения1675
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1675
Отец: Коняев Максим Фетисов
Мать: Коняева Анна Марковна
Бракосочетание
1700
Рождение ребёнка
1702
Сын: Лукьянов Ефрем Лукьянович
Отец ребёнка: Лукьянов Лукьян Кузьмич
Рождение ребёнка
1710
Сын: Лукьянов Никифор Лукьянович
Отец ребёнка: Лукьянов Лукьян Кузьмич
Упоминание
1710
Рождение ребёнка
1713
Сын: Лукьянов Тимофей Лукьянович
Отец ребёнка: Лукьянов Лукьян Кузьмич
Упоминание
1716
Рождение ребёнка
1718
Сын: Лукьянов Василий Лукьянович
Отец ребёнка: Лукьянов Лукьян Кузьмич
Упоминание
1721
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Лукьяновна
Отец ребёнка: Лукьянов Лукьян Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Лукьяновна
Отец ребёнка: Лукьянов Лукьян Кузьмич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно