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(Лукьянова) Марфа Лукьяновна

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукьянов Лукьян Кузьмич

Мать: Лукьянова Анна Максимовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
1721
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Перепись населения | Переписная книга пришлых крестьян в лебедянских и елецких патриарших селах 1721 г. РГАДА, Ф. 236, Оп. 2, Кн. 8803 Л. 6. В. Лукьян Кузмин 40 лет, у него жена Анна 43 лет, у него д... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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