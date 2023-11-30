(Лукьянова) Марфа Лукьяновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукьянов Лукьян Кузьмич
Упоминание
1721
Перепись населения | Переписная книга пришлых крестьян в лебедянских и елецких патриарших селах 1721 г. РГАДА, Ф. 236, Оп. 2, Кн. 8803 Л. 6. В. Лукьян Кузмин 40 лет, у него жена Анна 43 лет, у него д... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно