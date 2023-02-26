Семён Павлов
Место рожденияд.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Павел Тимофеев
Мать: не указана
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
30.10.1866
Жена: Федосья Яковлева
Рождение ребёнка
07.01.1868
Дочь: Верхолашина Домника Семёнова
Мать ребёнка: Федосья Яковлева
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно