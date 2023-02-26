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Семён Павлов

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Место рождения

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1826 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1849 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Павел Тимофеев

Мать: не указана

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
30.10.1866

Жена: Федосья Яковлева

Рождение ребёнка
07.01.1868

Дочь: Верхолашина Домника Семёнова

Мать ребёнка: Федосья Яковлева

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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