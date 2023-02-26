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Верхолашина Домника Семёнова

Место рождения

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

07.01.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1868

Отец: Семён Павлов

Мать: Федосья Яковлева

д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1889

Сын: Верхолашин Андрей Никаноров

Отец ребёнка: Верхолашин Михаил (Никанор) Дмитриев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верхолашин Михаил (Никанор) Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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