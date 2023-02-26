Верхолашина Домника Семёнова
Место рожденияд.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения07.01.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1868
Отец: Семён Павлов
Мать: Федосья Яковлева
д.Спас Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1889
Сын: Верхолашин Андрей Никаноров
Отец ребёнка: Верхолашин Михаил (Никанор) Дмитриев
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно