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Мачульский Даниил Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1877 и 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1877 и 1878

Отец: Мачульский Трофим Фёдорович

Мать: Мачульская (Кривоблоцкая) Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мачульская (Коляда) Ольга Лукинична

Рождение ребёнка
22.10.1909

Сын: Мачульский Леонтий Данилович

Мать ребёнка: Мачульская (Коляда) Ольга Лукинична

Рождение ребёнка
17.02.1912

Сын: Мачульский Дмитрий Данилович

Мать ребёнка: Мачульская (Коляда) Ольга Лукинична

Рождение ребёнка
11.12.1913

Сын: Мачульский Николай Данилович

Мать ребёнка: Мачульская (Коляда) Ольга Лукинична

Рождение ребёнка
20.07.1923

Дочь: Мачульская Надежда Даниловна

Мать ребёнка: Мачульская (Коляда) Ольга Лукинична

Смерть
Неизвестно

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