Мачульский Даниил Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1877 и 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1877 и 1878
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1909
Сын: Мачульский Леонтий Данилович
Мать ребёнка: Мачульская (Коляда) Ольга Лукинична
Рождение ребёнка
17.02.1912
Сын: Мачульский Дмитрий Данилович
Мать ребёнка: Мачульская (Коляда) Ольга Лукинична
Рождение ребёнка
11.12.1913
Сын: Мачульский Николай Данилович
Мать ребёнка: Мачульская (Коляда) Ольга Лукинична
Рождение ребёнка
20.07.1923
Дочь: Мачульская Надежда Даниловна
Мать ребёнка: Мачульская (Коляда) Ольга Лукинична
Смерть
Неизвестно