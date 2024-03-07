Мачульская (Коляда) Ольга Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1884
Дата смертиПосле 02.08.1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.10.1909
Сын: Мачульский Леонтий Данилович
Отец ребёнка: Мачульский Даниил Трофимович
Рождение ребёнка
17.02.1912
Сын: Мачульский Дмитрий Данилович
Отец ребёнка: Мачульский Даниил Трофимович
Рождение ребёнка
11.12.1913
Сын: Мачульский Николай Данилович
Отец ребёнка: Мачульский Даниил Трофимович
Рождение ребёнка
20.07.1923
Дочь: Мачульская Надежда Даниловна
Отец ребёнка: Мачульский Даниил Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 02.08.1930