Мачульская (Коляда) Ольга Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мачульская (Коляда) Ольга Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1884

Дата смерти

После 02.08.1930

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.10.1909

Сын: Мачульский Леонтий Данилович

Отец ребёнка: Мачульский Даниил Трофимович

Рождение ребёнка
17.02.1912

Сын: Мачульский Дмитрий Данилович

Отец ребёнка: Мачульский Даниил Трофимович

Рождение ребёнка
11.12.1913

Сын: Мачульский Николай Данилович

Отец ребёнка: Мачульский Даниил Трофимович

Рождение ребёнка
20.07.1923

Дочь: Мачульская Надежда Даниловна

Отец ребёнка: Мачульский Даниил Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мачульский Даниил Трофимович

Смерть
После 02.08.1930
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