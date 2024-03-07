Мачульский Николай Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1913
Дата смерти28.10.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1913
Рождение ребёнка
25.11.1946
Рождение ребёнка
08.11.1948
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
15.10.1953
Рождение ребёнка
02.04.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.10.1982