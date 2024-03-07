Мачульский Николай Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мачульский Николай Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1913

Дата смерти

28.10.1982

Пол

Мужской

Отец

Между 1877 и 1878 г.р.

Мать

1884 г.р.

Жена

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1913

Отец: Мачульский Даниил Трофимович

Мать: Мачульская Ольга Лукинична

Рождение ребёнка
25.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мачульская Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
08.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мачульская Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мачульская Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
15.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мачульская Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
02.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мачульская Екатерина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мачульская Екатерина Александровна

Смерть
28.10.1982
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