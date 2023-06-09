Шевердин Тарас Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: не указан
Рождение ребёнка
До 1842
Мать ребёнка: Шевердина Наталья Александровна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Шевердин Василий Тарасович
Мать ребёнка: Шевердина Наталья Александровна
Рождение ребёнка
08.05.1856
Мать ребёнка: Шевердина Наталья Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно