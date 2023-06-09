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Шевердин Тарас Сергеевич

Место рождения

Приморск

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: не указан

Мать: Шевердина Марфа Тимофеевна

Рождение ребёнка
До 1842

Сын: Шевердин Иосиф Тарасович

Мать ребёнка: Шевердина Наталья Александровна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Шевердин Василий Тарасович

Мать ребёнка: Шевердина Наталья Александровна

Рождение ребёнка
08.05.1856

Сын: Шевердин Иван Тарасович

Мать ребёнка: Шевердина Наталья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевердина Наталья Александровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно