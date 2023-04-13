Шевердина Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1842
Отец ребёнка: Шевердин Тарас Сергеевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Шевердин Василий Тарасович
Отец ребёнка: Шевердин Тарас Сергеевич
Рождение ребёнка
08.05.1856
Отец ребёнка: Шевердин Тарас Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно