Шевердина Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевердина Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1842

Сын: Шевердин Иосиф Тарасович

Отец ребёнка: Шевердин Тарас Сергеевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Шевердин Василий Тарасович

Отец ребёнка: Шевердин Тарас Сергеевич

Рождение ребёнка
08.05.1856

Сын: Шевердин Иван Тарасович

Отец ребёнка: Шевердин Тарас Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевердин Тарас Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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