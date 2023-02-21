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Зорин Никита Иванович

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Место рождения

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии

Дата рождения

25.04.1872

Дата смерти

30.07.1872

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1872

Отец: Зорин Иван Николаевич

Мать: Зорина Марфа Арционова))

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Смерть
30.07.1872
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Причина смерти: В молодом возрасте (от поноса)
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