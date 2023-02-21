Зорин Никита Иванович
Место рождениясело Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Дата рождения25.04.1872
Дата смерти30.07.1872
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1872
Отец: Зорин Иван Николаевич
Мать: Зорина Марфа Арционова))
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Смерть
30.07.1872
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Причина смерти: В молодом возрасте (от поноса)