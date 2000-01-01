Зорина Марфа Арционова))
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1871
Отец ребёнка: Зорин Иван Николаевич
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
25.04.1872
Отец ребёнка: Зорин Иван Николаевич
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
11.01.1874
Сын: Зорин Пётр Иванович
Отец ребёнка: Зорин Иван Николаевич
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
16.09.1875
Отец ребёнка: Зорин Иван Николаевич
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно