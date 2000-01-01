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Зорина Марфа Арционова))

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1871

Сын: Зорин Николай Иванович

Отец ребёнка: Зорин Иван Николаевич

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
25.04.1872

Сын: Зорин Никита Иванович

Отец ребёнка: Зорин Иван Николаевич

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
11.01.1874

Сын: Зорин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Зорин Иван Николаевич

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
16.09.1875

Сын: Зорин Трофим Иванович

Отец ребёнка: Зорин Иван Николаевич

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорин Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
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