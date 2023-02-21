Зорин Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗорин Иван Николаевич

Зорин Иван Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зорин Николай

Мать: Зорина ?

Рождение ребёнка
30.05.1871

Сын: Зорин Николай Иванович

Мать ребёнка: Зорина Марфа Арционова))

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
25.04.1872

Сын: Зорин Никита Иванович

Мать ребёнка: Зорина Марфа Арционова))

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
11.01.1874

Сын: Зорин Пётр Иванович

Мать ребёнка: Зорина Марфа Арционова))

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
16.09.1875

Сын: Зорин Трофим Иванович

Мать ребёнка: Зорина Марфа Арционова))

село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорина Марфа Арционова))

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close