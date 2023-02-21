Зорин Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Зорин Николай
Мать: Зорина ?
Рождение ребёнка
30.05.1871
Мать ребёнка: Зорина Марфа Арционова))
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
25.04.1872
Мать ребёнка: Зорина Марфа Арционова))
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
11.01.1874
Сын: Зорин Пётр Иванович
Мать ребёнка: Зорина Марфа Арционова))
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Рождение ребёнка
16.09.1875
Мать ребёнка: Зорина Марфа Арционова))
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зорина Марфа Арционова))
Смерть
Неизвестно