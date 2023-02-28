Лялинский Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения10.01.1908 ст.
Дата смерти25.07.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
10.01.1908 ст.
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 394): родился 10 января 1908, крещен 12 января 1908. Родители: Ростокинской во... Показать все
Смерть
25.07.1908 ст.
Из метрической книги ЦГА Москвы, Московский уезд, село Дегунино, церковь Борисоглебская (фонд 2132, опись 2, дело 69, стр 434): Павел умер 25.07.1908 от расстройства желудка в возрасте 6,5 месяцев.