Тупицын Калина Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
см. 8 ревизию
Рождение ребёнка
Вычислено 1761
Сын: Тупицын Игнатий (Игнашка) Калинов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1765
Сын: Тупицын Панкратий (Панкрашка) Калинов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Тупицын Никита (Никитка) Калинов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Тупицын Фока (Фочка) Калинов
Мать ребёнка: не указана
РГАДА 1209-1-340 (140об-141) 1778
Рождение ребёнка
Вычислено 1775
Сын: Тупицын Федрр (Федка) Калинов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1797 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно