Тупицын Калина Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицын Калина Филиппов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

см. 8 ревизию
Рождение ребёнка
Вычислено 1761

Сын: Тупицын Игнатий (Игнашка) Калинов

Мать ребёнка: не указана

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1765

Сын: Тупицын Панкратий (Панкрашка) Калинов

Мать ребёнка: не указана

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Тупицын Никита (Никитка) Калинов

Мать ребёнка: не указана

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Тупицын Фока (Фочка) Калинов

Мать ребёнка: не указана

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
РГАДА 1209-1-340 (140об-141) 1778
Рождение ребёнка
Вычислено 1775

Сын: Тупицын Федрр (Федка) Калинов

Мать ребёнка: не указана

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1797 ст.

Сын: Тупицын Мирон Калинов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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