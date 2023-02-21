Тупицын Мирон Калинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицын Мирон Калинов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805 ст.

Дата смерти

1851 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Тупицын Трофим Миронович

Мать ребёнка: не указана

упоминается в 10 ревизии как совместно проживающий сын главы семьи Мирона Тупицына
Смерть
1851 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в 9 и 10 ревизиях как глава семьи
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