Тупицын Мирон Калинов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805 ст.
Дата смерти1851 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: не указана
упоминается в 10 ревизии как совместно проживающий сын главы семьи Мирона Тупицына
Смерть
1851 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в 9 и 10 ревизиях как глава семьи