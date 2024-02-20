Фуното/Фонотова/Баркэт (Бавбек) Феодора Константиновна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения01.11.1894
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
01.11.1894
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
ГАДО,Ф - 426-1-7, Николаевская церковь м/к-1894г.лист-22,зап-68
Бракосочетание
С 24.10.1913 по 1941
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь , м/к 1913г лист-123,зап-16, ГАДО,Ф - 426-1-12
Рождение ребёнка
1920
Сын: Балабан Юрий Саввич
Отец ребёнка: Балабан Савва Иванович
УССР Донецкая обл. Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Балабан Константин Саввич
Отец ребёнка: Балабан Савва Иванович
УССР Донецкая обл. Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Балабан Савва Иванович
УССР Донецкая обл. Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
Около 1927
Отец ребёнка: Балабан Савва Иванович
УССР Донецкая обл. Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Бракосочетание
После 1941
УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна ( Новая Каракуба )
Смерть
1980
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь