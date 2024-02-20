Фуното/Фонотова/Баркэт (Бавбек) Феодора Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотова/Баркэт (Бавбек) Феодора Константиновна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

01.11.1894

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1894

Отец: Бавбек Константин Васильевич

Мать: Бавбек София Ивановна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
ГАДО,Ф - 426-1-7, Николаевская церковь м/к-1894г.лист-22,зап-68
Бракосочетание
С 24.10.1913 по 1941

Муж: Фуното/фонотов/баркэт Николай Федорович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь , м/к 1913г лист-123,зап-16, ГАДО,Ф - 426-1-12
Рождение ребёнка
1920

Сын: Балабан Юрий Саввич

Отец ребёнка: Балабан Савва Иванович

УССР Донецкая обл. Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
1922

Сын: Балабан Константин Саввич

Отец ребёнка: Балабан Савва Иванович

УССР Донецкая обл. Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
1925

Сын: Балабан Николай Саввич

Отец ребёнка: Балабан Савва Иванович

УССР Донецкая обл. Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Балабан Андрей Саввич

Отец ребёнка: Балабан Савва Иванович

УССР Донецкая обл. Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Бракосочетание
После 1941

Муж: Балабан Савва Иванович

УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна ( Новая Каракуба )
Смерть
1980
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь
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