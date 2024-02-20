Балабан Савва Иванович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения04.12.1894
Дата смерти1950
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
05.11.1894
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-7, Николаевская церковь м/к 1872г.,лист-25.ЗАП-69.кадр-26 | Восприемники: Новокаракубские поселяне Ларион Иванович Хараджи и сестра его Ирина Ивановна Узбек
Рождение
04.12.1894
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-7, Николаевская церковь м/к 1872г.,лист-25.ЗАП-69.кадр-26
Рождение ребёнка
1920
Сын: Балабан Юрий Саввич
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Феодора Константиновна
УССР Донецкая обл. Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Балабан Константин Саввич
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Феодора Константиновна
УССР Донецкая обл. Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Феодора Константиновна
УССР Донецкая обл. Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
Около 1927
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Феодора Константиновна
УССР Донецкая обл. Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Бракосочетание
После 1941
УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна ( Новая Каракуба )
Смерть
1950
УССР Донецкая обл.,Великоновоселковский р-н с.Красная Поляна