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Балабан Савва Иванович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

04.12.1894

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
05.11.1894
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-7, Николаевская церковь м/к 1872г.,лист-25.ЗАП-69.кадр-26 | Восприемники: Новокаракубские поселяне Ларион Иванович Хараджи и сестра его Ирина Ивановна Узбек
Рождение
04.12.1894

Отец: Балабан Иван Харлампиевич

Мать: Балабан Параскева Николаевна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-7, Николаевская церковь м/к 1872г.,лист-25.ЗАП-69.кадр-26
Рождение ребёнка
1920

Сын: Балабан Юрий Саввич

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Феодора Константиновна

УССР Донецкая обл. Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
1922

Сын: Балабан Константин Саввич

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Феодора Константиновна

УССР Донецкая обл. Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
1925

Сын: Балабан Николай Саввич

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Феодора Константиновна

УССР Донецкая обл. Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Балабан Андрей Саввич

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Феодора Константиновна

УССР Донецкая обл. Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Бракосочетание
После 1941

Жена: Фуното/фонотова/баркэт Феодора Константиновна

УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна ( Новая Каракуба )
Смерть
1950
УССР Донецкая обл.,Великоновоселковский р-н с.Красная Поляна
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