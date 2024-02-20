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Балабан Константин Саввич

Место рождения

УССР Донецкая обл. Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна

Дата рождения

1922

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Балабан Савва Иванович

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Феодора Константиновна

УССР Донецкая обл. Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Военная награда
06.04.1985
Приказ МО СССР об юбилейном награждении орденом «Отечественной войны» 2-й ст.
ЦАМО РФ , шк-2,ящ-31
Смерть
2005
Украина Донецкая обл Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна / с. Нова Каракуба
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