Фуното/Фонотов/Баркэт Николай Федорович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиДо 1920
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
С 24.10.1913 по 1941
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь , м/к 1913г лист-123,зап-16, ГАДО,Ф - 426-1-12
Смерть
До 1920
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /