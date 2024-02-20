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Фуното/Фонотов/Баркэт Николай Федорович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

До 1920

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Федор Трифонович

Мать: Фуното/фонотова/ Варвара Георгиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
С 24.10.1913 по 1941

Жена: Фуното/фонотова/баркэт Феодора Константиновна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь , м/к 1913г лист-123,зап-16, ГАДО,Ф - 426-1-12
Смерть
До 1920
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
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