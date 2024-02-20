Фуното/Фонотова/ (Пичакчий) Варвара Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотова/ (Пичакчий) Варвара Георгиевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

18.11.1904

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Николай Федорович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Федор Трифонович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
22.01.1895

Муж: Фуното/фонотов/баркэт Федор Трифонович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
16.05.1897

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Григорий Федорович

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Федор Трифонович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
18.11.1904
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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