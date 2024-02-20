Фуното/Фонотова/ (Пичакчий) Варвара Георгиевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияОколо 1878
Дата смерти18.11.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1878
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
Около 1894
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
22.01.1895
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
16.05.1897
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
18.11.1904
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.Мариупольский уезд.с.Новая Каракуба / Красная Поляна /