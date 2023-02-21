Алексеев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Алексеева Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молчанова Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Алексеева Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Алексеева Зинаида Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Зинаида Николаевна

Смерть
Неизвестно
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