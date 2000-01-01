Молчанова (Алексеева) Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексеев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молчанова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Молчанов Александр Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молчанов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Молчанов Александр Павлович
Смерть
Неизвестно