Молчанова (Алексеева) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанова (Алексеева) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев Михаил

Мать: Алексеева Зинаида Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчанов Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молчанова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Молчанов Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молчанов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Молчанов Александр Павлович

Смерть
Неизвестно
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