Алексеева (Балашова) Зинаида Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Алексеев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Алексеев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молчанова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Алексеев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексеев Михаил
Смерть
Неизвестно