Алексеева (Балашова) Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Балашова) Зинаида Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балашов Николай Иванович

Мать: Балашова Клавдия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Алексеев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Алексеев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молчанова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Алексеев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Михаил

Смерть
Неизвестно
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