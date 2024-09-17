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Колчин - Лодейщиков Харитон

Место рождения

Оса, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

До 1596 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1596 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Оса, Осинский муниципальный район, Пермский край
Осинская писцовая книга Палицына и Аристова 1596 г. В Казанском уезде, вверх реки Камы с наполные стороны, на Осинском городище Новая Николская слобода, а в ней Божия милосердия храм великого чюдотво... Показать все
Рождение ребёнка
До 1596 ст.

Сын: Колчин - Лодейщиков Питранейко Харитонов

Мать ребёнка: не указана

Оса, Осинский муниципальный район, Пермский край
Осинская писцовая книга Палицына и Аристова 1596 г. В Казанском уезде, вверх реки Камы с наполные стороны, на Осинском городище Новая Николская слобода, а в ней Божия милосердия храм великого чюдотво... Показать все
Рождение ребёнка
До 1596 ст.

Сын: Колчин - Лодейщиков Василий Харитонов

Мать ребёнка: не указана

Оса, Осинский муниципальный район, Пермский край
Осинская писцовая книга Палицына и Аристова 1596 г. В Казанском уезде, вверх реки Камы с наполные стороны, на Осинском городище Новая Николская слобода, а в ней Божия милосердия храм великого чюдотво... Показать все
Смерть
Неизвестно

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