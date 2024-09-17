Колчин - Лодейщиков Харитон
Место рождения
Дата рожденияДо 1596 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1596 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Осинская писцовая книга Палицына и Аристова 1596 г. В Казанском уезде, вверх реки Камы с наполные стороны, на Осинском городище Новая Николская слобода, а в ней Божия милосердия храм великого чюдотво... Показать все
Рождение ребёнка
До 1596 ст.
Сын: Колчин - Лодейщиков Питранейко Харитонов
Мать ребёнка: не указана
Осинская писцовая книга Палицына и Аристова 1596 г. В Казанском уезде, вверх реки Камы с наполные стороны, на Осинском городище Новая Николская слобода, а в ней Божия милосердия храм великого чюдотво... Показать все
Рождение ребёнка
До 1596 ст.
Сын: Колчин - Лодейщиков Василий Харитонов
Мать ребёнка: не указана
Осинская писцовая книга Палицына и Аристова 1596 г. В Казанском уезде, вверх реки Камы с наполные стороны, на Осинском городище Новая Николская слобода, а в ней Божия милосердия храм великого чюдотво... Показать все
Смерть
Неизвестно