Колчин - Лодейщиков Питранейко Харитонов
Место рождения
Дата рожденияДо 1596 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
До 1596 ст.
Отец: Колчин - Лодейщиков Харитон
Мать: не указана
Осинская писцовая книга Палицына и Аристова 1596 г. В Казанском уезде, вверх реки Камы с наполные стороны, на Осинском городище Новая Николская слобода, а в ней Божия милосердия храм великого чюдотво... Показать все
Смерть
Неизвестно