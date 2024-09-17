Колчин - Лодейщиков Питранейко Харитонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчин - Лодейщиков Питранейко Харитонов

Место рождения

Оса, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

До 1596 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1596 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

OV
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Рождение
До 1596 ст.

Отец: Колчин - Лодейщиков Харитон

Мать: не указана

Оса, Осинский муниципальный район, Пермский край
Осинская писцовая книга Палицына и Аристова 1596 г. В Казанском уезде, вверх реки Камы с наполные стороны, на Осинском городище Новая Николская слобода, а в ней Божия милосердия храм великого чюдотво... Показать все
Смерть
Неизвестно

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