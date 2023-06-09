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Митюшина Прасковья Васильевна

Место рождения

Верея, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Елизовета Петровна

Отец ребёнка: Митюшин Петр Иванович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Шевелева Александра Петровна

Отец ребёнка: Митюшин Петр Иванович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Митюшин Василий Петрович

Отец ребёнка: Митюшин Петр Иванович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Митюшин Павел Петрович

Отец ребёнка: Митюшин Петр Иванович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митюшин Петр Иванович

Смерть
Неизвестно