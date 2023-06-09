Митюшина Прасковья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Елизовета Петровна
Отец ребёнка: Митюшин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Шевелева Александра Петровна
Отец ребёнка: Митюшин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Митюшин Петр Иванович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Митюшин Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно