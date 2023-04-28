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Елизовета Петровна
Елизовета Петровна
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Место рождения
Верея
, Наро-Фоминский, Московская область
Дата рождения
1839
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Митюшин Петр Иванович
1812 г.р.
Мать
Митюшина Прасковья Васильевна
1812 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец:
Митюшин Петр Иванович
Мать:
Митюшина Прасковья Васильевна
Верея
, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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