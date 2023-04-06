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Митюшин Василий Петрович

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Место рождения

Верея, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

1847

Пол

Мужской

Отец

1812 г.р.

Мать

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Митюшин Петр Иванович

Мать: Митюшина Прасковья Васильевна

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
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