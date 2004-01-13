Кураева (Беляева) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кураева (Беляева) Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1926

Дата смерти

13.01.2004

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1926

Отец: Беляев Иван

Мать: Беляева -

Рождение ребёнка
15.10.1952

Дочь: Воронова Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Кураев Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
10.08.1954

Сын: Кураев Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Кураев Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
20.04.1957

Дочь: Дронова Александра Владимировна

Отец ребёнка: Кураев Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
05.11.1967

Дочь: Беспалова Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Кураев Владимир Григорьевич

Смерть
13.01.2004
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