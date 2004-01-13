Кураева (Беляева) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1926
Дата смерти13.01.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1926
Отец: Беляев Иван
Мать: Беляева -
Рождение ребёнка
15.10.1952
Дочь: Воронова Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Кураев Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
10.08.1954
Сын: Кураев Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Кураев Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
20.04.1957
Дочь: Дронова Александра Владимировна
Отец ребёнка: Кураев Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
05.11.1967
Дочь: Беспалова Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Кураев Владимир Григорьевич
Смерть
13.01.2004