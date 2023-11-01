Воронова (Кураева) Надежда Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1952
Дата смерти04.12.1984
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1952
Рождение ребёнка
08.09.1975
Дочь: Воронова Наталия Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.02.1977
Дочь: Черепкова (Воронова) Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Воронов Анатолий Фёдорович
Рождение ребёнка
07.11.1978
Дочь: Кириллова Юлия Анатольевна
Отец ребёнка: Воронов Анатолий Фёдорович
Смерть
04.12.1984