Воронова (Кураева) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова (Кураева) Надежда Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1952

Дата смерти

04.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1952

Отец: Кураев Владимир Григорьевич

Мать: Кураева (Беляева) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
08.09.1975

Дочь: Воронова Наталия Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.02.1977

Дочь: Черепкова (Воронова) Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Воронов Анатолий Фёдорович

Рождение ребёнка
07.11.1978

Дочь: Кириллова Юлия Анатольевна

Отец ребёнка: Воронов Анатолий Фёдорович

Смерть
04.12.1984

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