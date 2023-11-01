Дронова (Кураева) Александра Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1957
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данилин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дронов Максим Анатольевич
Отец ребёнка: Дронов Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митягина (Данилина) Виктория Владимировна
Отец ребёнка: Данилин Владимир
Рождение ребёнка
20.12.1978
Дочь: Логашова (Данилина) Вероника Владимировна
Отец ребёнка: Данилин Владимир