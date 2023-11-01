Дронова (Кураева) Александра Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДронова (Кураева) Александра Владимировна

Дронова (Кураева) Александра Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1957

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1957

Отец: Кураев Владимир Григорьевич

Мать: Кураева (Беляева) Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дронов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дронов Максим Анатольевич

Отец ребёнка: Дронов Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митягина (Данилина) Виктория Владимировна

Отец ребёнка: Данилин Владимир

Рождение ребёнка
20.12.1978

Дочь: Логашова (Данилина) Вероника Владимировна

Отец ребёнка: Данилин Владимир

Мы используем куки для улучшения работы сайта.