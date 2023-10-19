Витт (гр. Апраксинa) Надежда Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВитт (гр. Апраксинa) Надежда Фёдоровна

Витт (гр. Апраксинa) Надежда Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1788

Дата смерти

12.02.1855

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1788

Отец: Apraxine Féodor Matveiévitch Матвеевич

Мать: Апраксина Елизавета Алексеевна

Бракосочетание
20.08.1813

Муж: Петрищев Николай Иванович

Рождение ребёнка
20.01.1815

Сын: Петрищев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Петрищев Николай Иванович

Рождение ребёнка
14.04.1816

Дочь: Елизавета Николаевич

Отец ребёнка: Петрищев Николай Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.07.1818

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Петрищев Николай Иванович

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Петрищев Николай Иванович

Рождение ребёнка
08.06.1819

Дочь: Агриппина Николаевна

Отец ребёнка: Петрищев Николай Иванович

Рождение ребёнка
12.03.1820

Сын: Петрищев Феофан Николаевич

Отец ребёнка: Петрищев Николай Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.03.1821

Сын: Петрищев Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Петрищев Николай Иванович

Рождение ребёнка
02.09.1822

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Петрищев Николай Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.09.1823

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Петрищев Николай Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.04.1825

Сын: Петрищев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Петрищев Николай Иванович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
12.02.1855
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close