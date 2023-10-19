Витт (гр. Апраксинa) Надежда Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1788
Дата смерти12.02.1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1788
Бракосочетание
20.08.1813
Рождение ребёнка
20.01.1815
Отец ребёнка: Петрищев Николай Иванович
Рождение ребёнка
14.04.1816
Дочь: Елизавета Николаевич
Отец ребёнка: Петрищев Николай Иванович
Рождение ребёнка
19.07.1818
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Петрищев Николай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Петрищев Николай Иванович
Рождение ребёнка
08.06.1819
Дочь: Агриппина Николаевна
Отец ребёнка: Петрищев Николай Иванович
Рождение ребёнка
12.03.1820
Сын: Петрищев Феофан Николаевич
Отец ребёнка: Петрищев Николай Иванович
Рождение ребёнка
28.03.1821
Сын: Петрищев Фёдор Николаевич
Отец ребёнка: Петрищев Николай Иванович
Рождение ребёнка
02.09.1822
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Петрищев Николай Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1823
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Петрищев Николай Иванович
Рождение ребёнка
23.04.1825
Сын: Петрищев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Петрищев Николай Иванович
Смерть
12.02.1855
Похороны
Неизвестно