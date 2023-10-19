Петрищев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрищев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.08.1813

Жена: Витт Надежда Фёдоровна

Рождение ребёнка
20.01.1815

Сын: Петрищев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Витт Надежда Фёдоровна

Рождение ребёнка
14.04.1816

Дочь: Елизавета Николаевич

Мать ребёнка: Витт Надежда Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.07.1818

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Витт Надежда Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Витт Надежда Фёдоровна

Рождение ребёнка
08.06.1819

Дочь: Агриппина Николаевна

Мать ребёнка: Витт Надежда Фёдоровна

Рождение ребёнка
12.03.1820

Сын: Петрищев Феофан Николаевич

Мать ребёнка: Витт Надежда Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.03.1821

Сын: Петрищев Фёдор Николаевич

Мать ребёнка: Витт Надежда Фёдоровна

Рождение ребёнка
02.09.1822

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Витт Надежда Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.09.1823

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Витт Надежда Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.04.1825

Сын: Петрищев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Витт Надежда Фёдоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор
Смерть
1832
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