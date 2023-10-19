Петрищев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти1832
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.08.1813
Жена: Витт Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
20.01.1815
Мать ребёнка: Витт Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
14.04.1816
Дочь: Елизавета Николаевич
Мать ребёнка: Витт Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.07.1818
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Витт Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Витт Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
08.06.1819
Дочь: Агриппина Николаевна
Мать ребёнка: Витт Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
12.03.1820
Сын: Петрищев Феофан Николаевич
Мать ребёнка: Витт Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
28.03.1821
Сын: Петрищев Фёдор Николаевич
Мать ребёнка: Витт Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
02.09.1822
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Витт Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.09.1823
Дочь: Елена Николаевна
Мать ребёнка: Витт Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
23.04.1825
Сын: Петрищев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Витт Надежда Фёдоровна
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор
Смерть
1832